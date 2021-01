Can Yaman a Sanremo per Diletta Leotta: la coppia si avvicina ai riflettori (Di martedì 19 gennaio 2021) Can Yaman rimarrà in Italia per partecipare a Sanremo: quella che sembra una scelta lavorativa potrebbe invece essere un gesto romantico. Fino alla settimana scorsa il flirt tra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice radiofonica Diletta Leotta sembrava essere solo una voce di corridoio. Prima le indiscrezioni di Anna Pettinelli (che nel suo programma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Canrimarrà in Italia per partecipare a: quella che sembra una scelta lavorativa potrebbe invece essere un gesto romantico. Fino alla settimana scorsa il flirt tra l’attore turco Cane la conduttrice radiofonicasembrava essere solo una voce di corridoio. Prima le indiscrezioni di Anna Pettinelli (che nel suo programma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : #CanYaman verso #Sanremo, il nuovo Sandokan all'Ariston - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Laura72CY : RT @mattinodinapoli: #Sanremo2021, Can Yaman sarà ospite di Amadeus all'Ariston - MariaLuisaCiri1 : RT @AnnaVozza2: Can Yaman verso il Festival, il nuovo Sandokan all'Ariston ?? . . Ogni giorno sempre più orgogliosa di te ?????? . . #CanYaman… -