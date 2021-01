Bici e moto, la pandemia esalta la mobilità individuale. E ora i Comuni puntano sulla sicurezza stradale (Di martedì 19 gennaio 2021) La propensione degli italiani verso Biciclette e moto cresce molto più velocemente dell’attenzione che le amministrazioni comunali riservano alle politiche per la mobilità su due ruote. Questo dicono i dati su piste ciclabili, sharing mobility, parcheggi dedicati contenuti nel quinto rapporto dell’Osservatorio Focus2R, studio promosso da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) con Legambiente ed elaborato dalla società di consulenza Ambiente Italia, che fornisce ogni anno una panoramica aggiornata delle politiche messe in campo dai Comuni capoluogo di provincia italiani e dedicate a ciclisti urbani e motociclisti. I risultati del monitoraggio sono frutto di un questionario rivolto a 104 municipi, a cui quest’anno hanno risposto 79 amministrazioni, sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) La propensione degli italiani versoclette ecresce molto più velocemente dell’attenzione che le amministrazioni comunali riservano alle politiche per lasu due ruote. Questo dicono i dati su piste ciclabili, sharing mobility, parcheggi dedicati contenuti nel quinto rapporto dell’Osservatorio Focus2R, studio promosso da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclociclo accessori) con Legambiente ed elaborato dalla società di consulenza Ambiente Italia, che fornisce ogni anno una panoramica aggiornata delle politiche messe in campo daicapoluogo di provincia italiani e dedicate a ciclisti urbani eciclisti. I risultati del monitoraggio sono frutto di un questionario rivolto a 104 municipi, a cui quest’anno hanno risposto 79 amministrazioni, sui ...

