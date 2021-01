Allevamento lager con 850 cagnolini | la metà malati Escluso l' abbattimento

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un canilead Ancona. Era l"di riferimento" della zona per i cani di piccola taglia, ma si rivelato essere anche l unico focolaio (e in effetti il primo) nei Paesi dell Unione ...

Agenzia_Ansa : Quasi mille cani allevamento lager, unico focolaio brucellosi Ue. Animali di piccola taglia, metà malati nell'Ancon… - CardelliAc : RT @cresce_m: Circa 850 cani di piccola taglia tra chihuahua, barboncini e maltesi e le strutture di un allevamento 'lager' a Trecastelli (… - lumachina58 : RT @cresce_m: Circa 850 cani di piccola taglia tra chihuahua, barboncini e maltesi e le strutture di un allevamento 'lager' a Trecastelli (… - castell32082033 : RT @cresce_m: Circa 850 cani di piccola taglia tra chihuahua, barboncini e maltesi e le strutture di un allevamento 'lager' a Trecastelli (… - cresce_m : Circa 850 cani di piccola taglia tra chihuahua, barboncini e maltesi e le strutture di un allevamento 'lager' a Tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Allevamento lager

Un canile lager ad Ancona. Era l’allevamento "di riferimento" della zona per i cani di piccola taglia, ma si è rivelato essere anche l’unico focolaio (e in effetti il primo) nei Paesi dell’Unione Euro ...Era l'allevamento 'di riferimento' della zona per i cani di piccola taglia, ma si è rivelato essere anche l'unico focolaio (e in effetti il primo) nei paesi dell'Unione europea di Brucella Canis, zoon ...