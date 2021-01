Vaccino, somministrata anche a De Luca la seconda dose di richiamo (Di lunedì 18 gennaio 2021) NAPOLI – A quanto apprende la Dire questa mattina la seconda dose del vaccino Pfizer-Biontech è stata somministrata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore si è recato poco dopo le 9 all’ospedale Cotugno di Napoli. De Luca si era sottoposto al vaccino lo scorso 27 dicembre nel giorno del cosiddetto Vaccine Day. Oggi il richiamo. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) NAPOLI – A quanto apprende la Dire questa mattina la seconda dose del vaccino Pfizer-Biontech è stata somministrata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore si è recato poco dopo le 9 all’ospedale Cotugno di Napoli. De Luca si era sottoposto al vaccino lo scorso 27 dicembre nel giorno del cosiddetto Vaccine Day. Oggi il richiamo.

