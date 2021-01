Scuola, blitz di Azione studentesca in 30 città: “Azzolina incapace. Non si può tornare in classe” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sigilli simbolici a 100 scuole in oltre 30 città in tutta Italia, per protestare contro una riapertura caotica e priva di sicurezza. È l’Azione messa in campo stamattina da Azione studentesca, che sottolinea “l’incapacità del ministro Lucia Azzolina” e l’impossibilità di tornare a Scuola in presenza a queste condizioni. “Senza sicurezza non si può tornare in classe” “Di fronte al caos che accompagna la questione del ritorno a Scuola, dovuto alla carenza dei mezzi di trasporto e all’incapacità del ministro Azzolina, la cui unica proposta sono stati i banchi a rotelle, abbiamo deciso di agire. Per questo – ha spiegato il presidente di Azione studentesca, Anthony La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sigilli simbolici a 100 scuole in oltre 30in tutta Italia, per protestare contro una riapertura caotica e priva di sicurezza. È l’messa in campo stamattina da, che sottolinea “l’incapacità del ministro Lucia” e l’impossibilità diin presenza a queste condizioni. “Senza sicurezza non si puòin” “Di fronte al caos che accompagna la questione del ritorno a, dovuto alla carenza dei mezzi di trasporto e all’incapacità del ministro, la cui unica proposta sono stati i banchi a rotelle, abbiamo deciso di agire. Per questo – ha spiegato il presidente di, Anthony La ...

