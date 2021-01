Scuola, a Roma i liceali del Visconti in sciopero contro la didattica a distanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Visconti in sciopero per sicurezza e futuro. Maturità 2021: di che morte moriremo?”, si legge sullo striscione esposto da una trentina di studenti del Liceo Visconti di Roma. I liceali, che oggi avrebbero dovuto seguire le lezioni a distanza, hanno deciso di scioperare invitando anche gli altri a disertare le lezioni. Gli studenti chiedono un rientro in classe in sicurezza con norme anti-Covid che consentano a tutti di seguire le lezioni in presenza. Anche in altri licei e scuole superiori della Capitale sono previsti sit e scioperi contro la dad, come sta accadendo anche a Milano e in altre città italiane. A Roma e nel Lazio gli alunni le scuole superiori sono tornati oggi alle lezioni in presenza, sebbene alternati in percentuali che vanno dal ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) “inper sicurezza e futuro. Maturità 2021: di che morte moriremo?”, si legge sullo striscione esposto da una trentina di studenti del Liceodi. I, che oggi avrebbero dovuto seguire le lezioni a, hanno deciso di scioperare invitando anche gli altri a disertare le lezioni. Gli studenti chiedono un rientro in classe in sicurezza con norme anti-Covid che consentano a tutti di seguire le lezioni in presenza. Anche in altri licei e scuole superiori della Capitale sono previsti sit e scioperila dad, come sta accadendo anche a Milano e in altre città italiane. Ae nel Lazio gli alunni le scuole superiori sono tornati oggi alle lezioni in presenza, sebbene alternati in percentuali che vanno dal ...

