Scialpi, il cantante disperato: “Per soldi farei anche questo…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scialpi è senza lavoro e non sa più come andare avanti: “Sono in difficoltà. Ho il conto congelato” ha confessato il cantante in una toccante intervista a Storie Italiane. Artista brillante e raffinato, idolo dei ragazzi anni ’80 con il suo look unico, da sempre spirito ribelle e indipendente, Scialpi crede ancora nella musica e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021)è senza lavoro e non sa più come andare avanti: “Sono in difficoltà. Ho il conto congelato” ha confessato ilin una toccante intervista a Storie Italiane. Artista brillante e raffinato, idolo dei ragazzi anni ’80 con il suo look unico, da sempre spirito ribelle e indipendente,crede ancora nella musica e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

