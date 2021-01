Rockstar esempio positivo mentre arriva la frecciata a CD Projekt Jason Schreier su crunch e non solo

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tra gli argomenti più dibattuti nell'industria videoludica, negli ultimi tempi, c'è (giustamente) il problema del, ovvero la annosa pratica degli straordinari reiterati e massacranti a cui gli sviluppatori sarebbero costretti per non sforare le date d'uscita previste. Il giornalista specializzatodi Kotaku pubblica oggi un nuovo articolo sull'argomento, focalizzandosi sulla situazione inGames. "Quando le persone che lavorano in una compagnia rompono gli accordi di non divulgazione per parlare a un giornalista, di solito lo fanno per scatenare un cambiamento" affermain un tweet che focalizza la questione. "Ci vuole fegato. E a volte questo ha un impatto, come accaduto quandoha cominciato a rivalutare la sua intera cultura di ...

semedisesamo : @viaconpeter e non solo Niccolò, aveva anche criticato ad esempio Damiano dei Maneskin...dicendo che non poteva ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Rockstar esempio

Everyeye Videogiochi

Jason Schreier muove nuovamente delle critiche nei confronti di CD Projekt RED mettendoci di mezzo anche gli sviluppatori di Rockstar Games.ad esempio, sono state riviste le posizioni dei membri del team QA di Rockstar Lincoln. On the flip side, it can be demoralizing for those people to see their bosses react with defensiveness. Imagine ...