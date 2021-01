Prolungamento Grande Fratello Vip 5, i vipponi lo scoprono: le reazioni inattese (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 forse dovrà per forza di cose svelare che il programma non finirà l’8 febbraio ma il 26 febbraio. Una notizia che sta circolando ormai da giorni ma di cui i vipponi non sono a conoscenza. I vipponi spoilerano del Prolungamento Alfonso Signorini al GF Vip 5 stasera decreterà il primo finalista ma il pubblico si sta anche chiedendo quando dirà agli inquilini che il programma non finirà l’8 febbraio ma quasi 20 giorni dopo. Tutto era iniziato vari giorni fa quando Tommaso Zorzi, in preda ad una crisi di ansia, aveva avuto il presentimento che il programma non sarebbe finito l’8 febbraio e così aveva chiesto spiegazione al confessionale andando ancora di più in crisi. In camera da letto si erano raccolti tutti i vipponi sconvolti da questa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alfonso Signorini alVip 5 forse dovrà per forza di cose svelare che il programma non finirà l’8 febbraio ma il 26 febbraio. Una notizia che sta circolando ormai da giorni ma di cui inon sono a conoscenza. Ispoilerano delAlfonso Signorini al GF Vip 5 stasera decreterà il primo finalista ma il pubblico si sta anche chiedendo quando dirà agli inquilini che il programma non finirà l’8 febbraio ma quasi 20 giorni dopo. Tutto era iniziato vari giorni fa quando Tommaso Zorzi, in preda ad una crisi di ansia, aveva avuto il presentimento che il programma non sarebbe finito l’8 febbraio e così aveva chiesto spiegazione al confessionale andando ancora di più in crisi. In camera da letto si erano raccolti tutti isconvolti da questa ...

tuttopuntotv : Prolungamento Grande Fratello Vip 5, i vipponi lo scoprono: le reazioni inattese #gfvip #gfvip5 #tzvip - 17Zanni : RT @___tilltheend: Complimenti a noi che, per la prima volta nella storia del grande fratello, sabotiamo l'ashtag ufficiale e, non contenti… - SaraTZstan : @_Litote @RosWinchester Sì ma se lo scelgono prima dell’8 il finalista, comunque non può abbandonare perchè il cont… - nagia59 : RT @___tilltheend: Complimenti a noi che, per la prima volta nella storia del grande fratello, sabotiamo l'ashtag ufficiale e, non contenti… - cateee83714322 : RT @___tilltheend: Complimenti a noi che, per la prima volta nella storia del grande fratello, sabotiamo l'ashtag ufficiale e, non contenti… -