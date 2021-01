Procida 2022 | Manfellotto Industriali | Pronti a investire nella cultura

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Complimenti vivissimi all’Amministrazionena, alla Regione e a tutti i promotori del progetto, che abbiamo sottoscritto ufficialmente come partner. E’ una vittoria anche di Napoli e della Campania”. Il Presidente di UnioneNapoli, Maurizio, commenta con entusiasmo la notizia dello straordinario successo conseguito dall’Isola di Arturo, eternata da Elsa Morante in uno dei capolavori assoluti della letteratura italiana del novecento. “Lanon Isola è un claim indovinatissimo e il progettolo dimostra in pieno. E’ aperto all’Europa, ai modelli piu’ avanzati dello sviluppo sostenibile: dalla decarbonizzazione, alla mobilità e all’energia. Sosterremo la capitale dellanon come missionari o come mecenati, ma come ...