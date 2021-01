Processo Salvini, respinta la richiesta di legittimo impedimento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di legittimo impedimento che il difensore di Matteo Salvini aveva depositato per l’udienza prevista oggi nel Processo in cui il leader della Lega è imputato di vilipendio alla magistratura. Per l’avvocato Claudia Eccher a impedire la presenza in aula del segretario del Carroccio è la crisi di governo che lo costringeva a restare a Roma. Ma per il giudice Roberto Ruscello non c’è legittimo impedimento e l’udienza è proseguita con la testimonianza di Alessandro Canelli, sindaco di Novara. L’avvocato Eccher ha precisato come intenzione di Salvini è di farsi interrogare ma al momento è impegnato nei tavoli legati alla situazione politica romana e alle comunicazioni del premier Conte. Il leader ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Tribunale di Torino ha respinto ladiche il difensore di Matteoaveva depositato per l’udienza prevista oggi nelin cui il leader della Lega è imputato di vilipendio alla magistratura. Per l’avvocato Claudia Eccher a impedire la presenza in aula del segretario del Carroccio è la crisi di governo che lo costringeva a restare a Roma. Ma per il giudice Roberto Ruscello non c’èe l’udienza è proseguita con la testimonianza di Alessandro Canelli, sindaco di Novara. L’avvocato Eccher ha precisato come intenzione diè di farsi interrogare ma al momento è impegnato nei tavoli legati alla situazione politica romana e alle comunicazioni del premier Conte. Il leader ...

Sospesa l'udienza al processo in cui la viceministra grillina è accusata di diffamazione. Un altro giudice invece respinge l'analoga istanza dei difensori di Salvini imputato di vilipendio alla ...

Pm accaniti contro Salvini: a processo anche per Carola

Citazione diretta a giudizio per le frasi contro Rackete. Il leader: "Non vedo l'ora di incontrare la speronatrice" ...

