Pfizer promette di ritardare le consegne «solo di una settimana» Se si va oltre | la campagna vaccinale rischia di saltare

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Nelle scatole dioggi in consegna verso le Regioni ci saranno 165 mila dosi di vaccino in meno da poter somministrare. Un amaro dato di fatto a cui né l’Italia né l’Europa hanno potuto opporsi: la Big Pharma ha rallentato la produzione perché impegnata in lavori di ampliamento, punto, anche se il sospetto è che abbia quantomeno lavorato in overbooking. La notizia della casa produttrice è piombata sugli Stati membri, che tra rabbia e impotenza continuano a minacciare azioni legali per spaventare quello che ad oggi si rivela l’unico vero gigante della trattativa. «ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura» ha detto il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri nelle ultime ore. Secondo gli accordi presi, difatti, la consegna delle dosi del vaccino ...