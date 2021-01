Mancini: “Pirlo è all’inizio di un percorso, l’Inter ha un anno e mezzo di lavoro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite de La Domenica Sportiva sulla Rai, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in merito a Inter-Juventus e del campionato di Serie A, che vede sempre al comando un ottimo Milan. Queste le parole di Mancini: “È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere vedere quel gol di Barella, oltre che la sua ottima prestazione, ormai Niccolò sta facendo cose straordinarie. Per l’Inter una bella vittoria, per la Juventus può capitare: anche i bianconeri ogni tanto possono incappare in una serata storta, è girato tutto male”. Chiesa: “Poteva fare di più come tutta la Juve, anche se devo dire l’unico tiro pericoloso per i bianconeri è stato il suo all’87’, dove ha trovato un’ottimo Handanovic. Chissà, magari segnando quel gol e con 5 minuti di recupero avremmo visto un finale diverso. Federico è un esterno di destra o di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite de La Domenica Sportiva sulla Rai, il CT della Nazionale, Roberto, ha parlato in merito a Inter-Juventus e del campionato di Serie A, che vede sempre al comando un ottimo Milan. Queste le parole di: “È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere vedere quel gol di Barella, oltre che la sua ottima prestazione, ormai Niccolò sta facendo cose straordinarie. Peruna bella vittoria, per la Juventus può capitare: anche i bianconeri ogni tanto possono incappare in una serata storta, è girato tutto male”. Chiesa: “Poteva fare di più come tutta la Juve, anche se devo dire l’unico tiro pericoloso per i bianconeri è stato il suo all’87’, dove ha trovato un’ottimo Handanovic. Chissà, magari segnando quel gol e con 5 minuti di recupero avremmo visto un finale diverso. Federico è un esterno di destra o di ...

Mediagol : #Inter-#Juventus, l'analisi di Mancini: 'Bravo Barella, Chiesa doveva fare di più. Pirlo? Ho un consiglio'… - Fantacalcio : Mancini: 'Che piacere il gol di Barella. Per Pirlo normale avere difficoltà' - TuttoMercatoWeb : Mancini: 'Pirlo, all'inizio sono normali le difficoltà. Su Ronaldo si cerca il pelo nell'uovo' - JGambardine : @albo_interista Pirlo non è un allenatore, come non lo è Mancini. È un uomo immagine - 25ottobre17 : @RafAuriemma In Italia tra Conte, Mancini, Gattuso e adesso anche Pirlo, ci siamo dimenticati cosa è un Allenatore.… -