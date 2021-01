Maltempo, Potenza: chiuse per neve tutte le scuole (Di lunedì 18 gennaio 2021) commenta Lettori Tgcom Le scuole di ogni ordine e grado, oltre agli asili nido, rimarranno chiusi a Potenza a causa della neve. Lo ha disposto il sindaco Mario Guarente. 'Pur essendo percorribili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) commenta Lettori Tgcom Ledi ogni ordine e grado, oltre agli asili nido, rimarranno chiusi aa causa della. Lo ha disposto il sindaco Mario Guarente. 'Pur essendo percorribili ...

Le scuole di ogni ordine e grado, oltre agli asili nido, rimarranno chiusi a Potenza a causa della neve. Lo ha disposto il sindaco Mario Guarente. "Pur essendo percorribili tutte le strade del capoluo ...

