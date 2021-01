Lupus: idrossiclorochina riduce il rischio trombotico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lupus eritematoso sistemico: livelli medi di idrossiclorochina nel sangue >1.068 ng/ml riducono in modo significativo il rischio trombotico Il mantenimento di livelli medi di idrossiclorochina nel sangue >1.068 ng/ml riduce in modo significativo il rischio trombotico in pazienti adulti con Lupus eritematoso sistemico. Questi i risultati principali di uno studio osservazionale condotto su 739 pazienti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021)eritematoso sistemico: livelli medi dinel sangue >1.068 ng/ml riducono in modo significativo ilIl mantenimento di livelli medi dinel sangue >1.068 ng/mlin modo significativo ilin pazienti adulti coneritematoso sistemico. Questi i risultati principali di uno studio osservazionale condotto su 739 pazienti… L'articolo Corriere Nazionale.

Stefano_Lupus : RT @LaNotiziaTweet: Per #Facebook fa disinformazione. #Siri oscurato porta il caso al Senato. Il leghista scivola sull’idrossiclorochina ca… - AIRAODV : LUPUS: LIVELLI ELEVATI DI IDROSSICLOROCHINA E RISCHIO TROMBOTICO. Il mantenimento di livelli medi di idrossicloroch… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: LUPUS – LIVELLI EMATICI NON ELEVATI DI IDROSSICLOROCHINA RIDUCONO IL RISCHIO TROMBOTICO. - malatinvisibili : LUPUS – LIVELLI EMATICI NON ELEVATI DI IDROSSICLOROCHINA RIDUCONO IL RISCHIO TROMBOTICO. -

Ultime Notizie dalla rete : Lupus idrossiclorochina Lupus, livelli ematici elevati di idrossiclorochina e rischio trombotico: quale relazione? PharmaStar