Live – Non è la d’urso, i video della puntata di domenica 17 gennaio su Canale 5 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Live – Non è la d’urso, i video della puntata in onda domenica 17 gennaio 2021 alle 21:20 su Canale 5. domenica 17 gennaio 2021 su Canale 5, e con una settimana di ritardo del previsto, tornerà il programma “Live – Non è la d’urso“. Il programma di prima serata di Barbara d’urso sarebbe dovuto tornare domenica scorsa, ma poi il Tg5 ha intervistato Papa Francesco e la rete ha deciso di dedicargli l’intera serata. L’appuntamento con la prima puntata del 2021 è intorno alle 21:20 sempre su Canale 5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara d’urso ha ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 18 gennaio 2021)– Non è la, iin onda172021 alle 21:20 su5.172021 su5, e con una settimana di ritardo del previsto, tornerà il programma “– Non è la“. Il programma di prima serata di Barbarasarebbe dovuto tornarescorsa, ma poi il Tg5 ha intervistato Papa Francesco e la rete ha deciso di dedicargli l’intera serata. L’appuntamento con la primadel 2021 è intorno alle 21:20 sempre su5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbaraha ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna @LiveNoneladUrso condotto da @carmelitadurso - fanpage : 'Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili' #crisidigoverno - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 primo appuntamento del 2021 con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso… - yesimthatbiatch : @mirighiri Chi segue la live ha ascoltato la sua storia che ovviamente non mettono in risalto in puntata e spiega m… - rivxroad : non ho capito perché remini mi fa fare solo 5 foto al giorno??????? se oggi zayn fa la live e io ne voglio fare più d… -