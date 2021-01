“Lavoriamo per Skai”, sull’autocertificazione scrivono così: denunciati (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una autocertificazione fasulla con tanto di scusa ridicola smascherata da un errore tragicomico. Questa assurda vicenda va a finire così. Un gruppo composto da quattro persone ha tentato di falsificare l’autocertificazione della quale si era munito. Il tutto allo scopo di ingannare le forze dell’ordine ed eludere eventuali posti di blocco, per potere circolare liberamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una autocertificazione fasulla con tanto di scusa ridicola smascherata da un errore tragicomico. Questa assurda vicenda va a finire. Un gruppo composto da quattro persone ha tentato di falsificare l’autocertificazione della quale si era munito. Il tutto allo scopo di ingannare le forze dell’ordine ed eludere eventuali posti di blocco, per potere circolare liberamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carlosibilia : Nonostante le scelte irresponsabili di qualcuno, continuiamo a lavorare per affrontare l’impatto del Covid sulla vi… - matteosalvinimi : #Salvini: Dire 'Lavoriamo insieme' non basta. Su cosa? Unici interventi di legge fatti dal governo Pd-5stelle sono… - graziano_delrio : Lavoriamo al rilancio dell'azione di governo, a un patto di legislatura per affrontare i nodi, con il dialogo e il… - MarioAlvermann : @AndreaOrlandosp @bordomichele 'Noi lavoriamo' ormai è diventato un mantra. Utilizziamo termini diversi e lasciamo… - Ansa_ER : Arte: la Madonna Diotallevi torna da Rimini a Berlino. Comune, lavoriamo per nuova collaborazione con il Museo stat… -