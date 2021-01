Lapo Elkann su Diego Armando Maradona: il dettaglio "inconsueto" svelato a Domenica In (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite di Mara Venier a Domenica in Lapo Elkann ha parlato della sua amicizia con Diego Maradona svelando un dettaglio inconsueto per uno juventino come lui. Lapo Elkann è stato ospite di Domenica In e alla conduttrice ha raccontato della sua amicizia con Diego Armando Maradona. Grazie al rapporto con il campione argentino recentemente scomparso, Lapo considera il Napoli la sua seconda squadra del cuore: "Un fatto è un po' anomalo per uno juventino" ha detto a Mara Venier che lo ha intervistato. Ieri pomeriggio Lapo Elkann si è raccontato nel salotto di Mara Venier dove ha parlato del suo turbolento passato e della sua ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite di Mara Venier ainha parlato della sua amicizia consvelando unper uno juventino come lui.è stato ospite diIn e alla conduttrice ha raccontato della sua amicizia con. Grazie al rapporto con il campione argentino recentemente scomparso,considera il Napoli la sua seconda squadra del cuore: "Un fatto è un po' anomalo per uno juventino" ha detto a Mara Venier che lo ha intervistato. Ieri pomeriggiosi è raccontato nel salotto di Mara Venier dove ha parlato del suo turbolento passato e della sua ...

