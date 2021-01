Il Governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte: “C’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Governo ottiene la fiducia alla Camera con 321 sì, 259 no e 27 astenuti. Domani l’Esecutivo dovrà superare lo scoglio del Senato, dove la maggioranza è in bilico. Il premier interverrà a Palazzo Madama alle 9.30. “Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno, a completare tante riforme messe in cantiere, abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in replica alla Camera dove è atteso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Illacon 321 sì, 259 no e 27 astenuti. Domani l’Esecutivo dovrà superare lo scoglio del Senato, dove la maggioranza è in bilico. Il premier interverrà a Palazzo Madama alle 9.30. “Il mio appello è molto chiaro: c’è uncheilpiù, a completare tante riforme messe in cantiere, abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in replicadove è atteso ...

Tommasolabate : Difesa #responsabile, #costruttori di gioco in gol, indecisi convinti, critici ammutoliti. E il governo #Conte sba… - ItaliaViva : Se Conte ottiene 161 voti governa e voglio vedere come governa; se non li ottiene, si farà un altro governo e si ar… - CarterNicK50 : RT @ilriformista: Renzi: '321 voti alla Camera è una maggioranza risicata. Ora in maggioranza c'è anche Polverini, Conte fa maggioranza con… - zazoomblog : Il Governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte: “C’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Pa… - LaNotiziaTweet : Il Governo ottiene la fiducia alla #Camera. #Conte: “C’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro… -