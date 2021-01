Hitman 3 tra azione e splendide ambientazioni nel trailer di lancio

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 18 gennaio 2021)3 di IO Interactive uscirà il 20 gennaio, tra 2 giorni, e promette una fragorosa conclusione della trilogia World of Assassination iniziata nel 2016 con. Nel nuovodi, vediamo molti degli splendidi ambienti del gioco, ma non passa molto tempo prima che l'Agente 47 si metta al lavoro, facendo ciò che sa fare meglio. Oltre a viaggiare a Dubai, Dartmoor e Chongqing, il nostro assassino preferito avrà le mani impegnate a Mendoza e nei Carpazi. Sebbene molti degli strumenti per uccidere, come fucili di precisione, coltelli e così via, stiano tornando, i giocatori possono anche utilizzare un nuovo strumento, la Fotocamera. Nuove meccaniche come le scorciatoie incoraggeranno i giocatori a esplorare i dintorni per rendere le run più interessanti. Leggi altro...