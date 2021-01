Governo: incassa la fiducia alla Camera con 321 voti a favore (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Governo incassa la fiducia alla Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ottiene 6 voti in più della maggioranza assoluta, fissata a 315. “E’ un fatto politico molto importante”, ha commentato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mentre colpo di scena, Renata Polverini, deputata di Forza Italia, vota la fiducia al Governo Conte diversamente da quanto fatto dagli altri suoi colleghi del centrodestra e dichiara: “il sì alla fiducia è un atto di responsabilità” e a chi le chiede se lascerà FI risponde: “sì, si può votare in dissenso al proprio gruppo un provvedimento, non certo la fiducia al ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Illacon 321, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ottiene 6in più della maggioranza assoluta, fissata a 315. “E’ un fatto politico molto importante”, ha commentato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mentre colpo di scena, Renata Polverini, deputata di Forza Italia, vota laalConte diversamente da quanto fatto dagli altri suoi colleghi del centrodestra e dichiara: “il sìè un atto di responsabilità” e a chi le chiede se lascerà FI risponde: “sì, si può votare in dissenso al proprio gruppo un provvedimento, non certo laal ...

