Governo, De Falco: “Fiducia se da Conte attenzione a lotta al Covid” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Il discorso di Conte di oggi? “Quello di oggi è stato un intervento politico, personalmente avrei preferito qualche considerazione in più verso l’avversario, Renzi. Il mio voto di domani? Aspetto di ascoltarlo in Senato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il senatore Gregorio De Falco. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Il discorso di Conte di oggi? “Quello di oggi è stato un intervento politico, personalmente avrei preferito qualche considerazione in più verso l’avversario, Renzi. Il mio voto di domani? Aspetto di ascoltarlo in Senato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il senatore Gregorio De Falco.

CarloCalenda : Caro Lorenzo, non posso parlare per la Bonino ovviamente e meno che mai per De Falco che non è iscritto ad Azione.… - Tina_Minerva : #Scalfarotto 'governo come nave nel disastro' , per responsabilità verso bandiere, sono sceso. Ndo stà de Falco? #fateride #DejaVu - ferdinandodanzi : @CarloCalenda Ma de Falco di @Azione_it vota per il governo Conte !!!!! - capand69 : RT @VittorioBanti: @borghi_claudio De Falco, vedo, è saldato al Governo...: 'Saldo a bordo, cazzo !' ?? - Comacchiese : RT @VittorioBanti: @borghi_claudio De Falco, vedo, è saldato al Governo...: 'Saldo a bordo, cazzo !' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Falco Crisi di governo, De Falco: «Serve un soccorso di massa...» Corriere Fiorentino GOVERNO, CONTE CERCA FIDUCIA ALLA CAMERA,

ROMA – La crisi di governo arriva in Parlamento: cinque giorni dopo il clamoroso strappo di Matteo Renzi e la sua Italia Viva, nel pieno di una pandemia e con il Paese in ginocchio, il presidente del ...

Crisi di governo, grande affanno attorno a quota 161

Partiamo dalla soglia, mentre la “caccia” ai responsabili è già avviata. Il numero magico, per la sopravvivenza, a Palazzo Madama è “161”, ovvero la maggioranza assoluta considerando la presenza dei s ...

ROMA – La crisi di governo arriva in Parlamento: cinque giorni dopo il clamoroso strappo di Matteo Renzi e la sua Italia Viva, nel pieno di una pandemia e con il Paese in ginocchio, il presidente del ...Partiamo dalla soglia, mentre la “caccia” ai responsabili è già avviata. Il numero magico, per la sopravvivenza, a Palazzo Madama è “161”, ovvero la maggioranza assoluta considerando la presenza dei s ...