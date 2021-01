'Delusi e arrabbiati': Bonucci, Chiellini e gli altri musi lunghi alla Juve (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il pensiero di Bonucci riassume tutto: 'Siamo Delusi e arrabbiati quanto voi. Niente da aggiungere'. Perché dopo una sconfitta per 2-0 bisogna lavorare a testa bassa, senza commenti, cercando subito ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il pensiero diriassume tutto: 'Siamoquanto voi. Niente da aggiungere'. Perché dopo una sconfitta per 2-0 bisogna lavorare a testa bassa, senza commenti, cercando subito ...

bonucci_leo19 : Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì c… - roronacci : #Calcio: Bonucci 'delusi e arrabbiati, testa a Supercoppa' - Calcio - Agenzia ANSA - Moixus1970 : RT @bonucci_leo19: Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì contro… - sportli26181512 : “Delusi e arrabbiati”: Bonucci, Chiellini e gli altri musi lunghi alla Juve: “Delusi e arrabbiati”: Bonucci, Chiell… - RaiSport : 'Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì… -