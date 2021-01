Danni a pioggia provocati da Brexit, dall’Eurostar ai pescatori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ma ora con la Brexit (e il Covid) tutto è cambiato. E così, l'iconico vagone che trasportava sotto il tunnel i passeggeri dal Vecchio continente all'Isola, ora è una compagnia da salvare. Da Londra i vertici della compagnia chiedono aiuto al governo britannico. Ma Eurostar, che ha perso l'85% dei suoi passeggeri nel 2020, ha altri due difetti: è un'azienda francese in Inghilterra, quindi non è aiutata dagli inglesi, e non è aiutata dai francesi perché è in Inghilterra. Gli imprenditori britannici hanno chiesto al governo di Londra di salvare Eurostar, la società che gestisce i collegamenti ferroviari veloci sotto la Manica, dopo che l'azienda ha ammesso di essere vicina al default a seguito della chiusura delle frontiere per contenere le nuove varianti di Covid-19. Simbolo fino a poco tempo fa della semplicità e dell`accessibilità dei viaggi ferroviari ad alta velocità ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ma ora con la(e il Covid) tutto è cambiato. E così, l'iconico vagone che trasportava sotto il tunnel i passeggeri dal Vecchio continente all'Isola, ora è una compagnia da salvare. Da Londra i vertici della compagnia chiedono aiuto al governo britannico. Ma Eurostar, che ha perso l'85% dei suoi passeggeri nel 2020, ha altri due difetti: è un'azienda francese in Inghilterra, quindi non è aiutata dagli inglesi, e non è aiutata dai francesi perché è in Inghilterra. Gli imprenditori britannici hanno chiesto al governo di Londra di salvare Eurostar, la società che gestisce i collegamenti ferroviari veloci sotto la Manica, dopo che l'azienda ha ammesso di essere vicina al default a seguito della chiusura delle frontiere per contenere le nuove varianti di Covid-19. Simbolo fino a poco tempo fa della semplicità e dell`accessibilità dei viaggi ferroviari ad alta velocità ...

Ultime Notizie dalla rete : Danni pioggia Danni a pioggia provocati da Brexit, dall'Eurostar ai pescatori Il Sole 24 ORE Pioggia di cartelle esattoriali a Palermo, Tassa rifiuti pagata a metà, la mappa degli evasori

Quasi il 45% dei palermitani non paga la Tassa rifiuti Tari evasa di più da alberghi, ristoranti e case di riposo Fra residenti evasione del 74% allo Zen Evasione alta fra categorie produttive in ...

Vaticano, danni da umidità alle capriate del tetto della Sala Regia: caduti stucchi

Città del Vaticano - Qualche tempo fa sono stati alcuni stucchi caduti dall'alto a preoccupare i restauratori e a catturare subito l'attenzione. Sono stati ritrovati sui ...

