Dalla Lista Sala a Fratelli d'Italia: il 'salto' del consigliere Marcora, un tempo anti-leghista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un salto notevole, quello che sta per compiersi da parte di Enrico Marcora, consigliere comunale di Milano eletto con la Lista civica del sindaco di centrosinistra Giuseppe Sala ma da tempo fuori ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unnotevole, quello che sta per compiersi da parte di Enricocomunale di Milano eletto con lacivica del sindaco di centrosinistra Giuseppema dafuori ...

raffaellapaita : La tirrenica A12 è sparita dalla lista delle opere da sbloccare e velocizzare del DL Semplificazioni. A luglio c’er… - Peppe91176 : Milano, dalla Lista @BeppeSala a @FratellidItalia : l'incredibile svolta sovranista del consigliere Marcora - Ella__ro : @CVMMVN io ti disissocio dalla lista 'persone a cui voglio bene' e ti aggiungo alla lista 'ti prego sparami piuttosto' - giusole2 : aggiungiamo un altro nome alla lista. io non vorrei essere nei panni di pier quando uscirà dalla casa. povero non s… - presseffe : @elputodiano se la fai volare ti levo dalla lista con me e libera -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Lista Dalla Lista Sala a Fratelli d'Italia: il "salto" del consigliere Marcora, un tempo anti-leghista MilanoToday.it “Programma scritto dalla ‘ndrangheta”. Ai domiciliari il sindaco di Rosarno

L'ingerenza della cosca si sarebbe spinta fino alla predisposizione della lista, del simbolo e persino del programma elettorale ...

Interdizione dall'Asp di Cosenza, il medico Cesareo sceglie il silenzio

All'indagato "eccellente", per due volte candidato al consiglio regionale della Calabria, prima nel 2006 e poi nel 2010, la magistratura inquirente contesta un uso disinvolto della propria funzione ...

L'ingerenza della cosca si sarebbe spinta fino alla predisposizione della lista, del simbolo e persino del programma elettorale ...All'indagato "eccellente", per due volte candidato al consiglio regionale della Calabria, prima nel 2006 e poi nel 2010, la magistratura inquirente contesta un uso disinvolto della propria funzione ...