Crisi, Zingaretti avverte: “La strada è stretta, in prospettiva non possiamo accettare tutto. Noi garanti di un governo che abbia autorevolezza” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Di fronte ai senatori del Partito Democratico, il segretario Nicola Zingaretti prepara la strada verso il voto di martedì provando a serrare i ranghi e allo stesso tempo avvertendo sulla complessità della situazione, non solo relativamente al confronto a Palazzo Madama delle prossime ore. “Siamo dentro una partita politica che di ora in ora cambia ma il cuore del problema è che la situazione è molto difficile e complessa sia per quanto riguarda gli aspetti politici che quelli parlamentari”, dice Zingaretti di fronte ai senatori riuniti in assemblea sottolineando più volte che “la situazione è molto complicata” e “grave”. La Crisi è “esplosa nel momento storico nel quale la Crisi sanitaria e sociale e l’avvio del Recovery, quanto avviene in queste ore nel mondo della scuola, rende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Di fronte ai senatori del Partito Democratico, il segretario Nicolaprepara laverso il voto di martedì provando a serrare i ranghi e allo stesso tempondo sulla complessità della situazione, non solo relativamente al confronto a Palazzo Madama delle prossime ore. “Siamo dentro una partita politica che di ora in ora cambia ma il cuore del problema è che la situazione è molto difficile e complessa sia per quanto riguarda gli aspetti politici che quelli parlamentari”, dicedi fronte ai senatori riuniti in assemblea sottolineando più volte che “la situazione è molto complicata” e “grave”. Laè “esplosa nel momento storico nel quale lasanitaria e sociale e l’avvio del Recovery, quanto avviene in queste ore nel mondo della scuola, rende ...

Agenzia_Ansa : Il #premier Giuseppe Conte si presenterà alle 12 alla #Camera e domani al Senato per rilanciare la sua azione di… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Zingaretti: bene Conte, andiamo avanti per cambiare #crisidigoverno - Agenzia_Ansa : Per #Conte maggioranza in salita, alle 12 parla alla Camera. Appello del #Pd ai costruttori. #Renzi, non hanno i n… - fattoquotidiano : Crisi, Zingaretti avverte: “La strada è stretta, in prospettiva non possiamo accettare tutto. Noi garanti di un gov… - veronica_rosset : RT @francescagraz1: Grande colpa della crisi di governo è da imputare al Pd di Zingaretti&c, maggioranza, che ha anteposto i propri interes… -