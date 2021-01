Crisi governo: le opposizioni contro Conte e la maggioranza, ma Iv attenua i toni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo che M5S e Pd si sono schierati come un sol uomo a favore mdi Conte, iniziano le dichiarazioni e le critiche feroci delle opposizioni, a cominciare dalla Lega, mentre Scalfarotto, per i renziani, attenua i toni Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo che M5S e Pd si sono schierati come un sol uomo a favore mdi, iniziano le dichiarazioni e le critiche feroci delle, a cominciare dalla Lega, mentre Scalfarotto, per i renziani,

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riccardosanna14 : RT @Rinaldi_euro: Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - Lclaudioiacono : RT @La7tv: #tagada Il direttore de L'Espresso Marco Damilano commenta le parole di #Conte alla #Camera per il voto di fiducia sul suo gover… -