Così ti ribalto la stagione: il derby cambia le prospettive di Lazio e Roma (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nessuna gara in Serie A è capace di ribaltare gli scenari come fa il derby. Per questo ora la Roma, seppur ancora terza in classifica, si interroga sugli errori commessi e mette tutti sul banco degli imputati. Invece la Lazio, partita e rilento e lontana dall’obiettivo dichiarato, progetta la rincorsa al quarto posto, spinta dall’entusiasmo dei tre gol ai rivali di sempre. È la magia della stracittadina Romana, che stravolge pronostici e indirizza intere stagioni. Così la squadra di Fonseca mette in discussioni tutti: a partire proprio dall’allenatore portoghese. La prestazione con la Lazio ha evidenziato, ancora una volta, tutti i limiti della Roma quando affronta una squadra di pari livello. Quest’anno non ha mai vinto contro una big: Fonseca è passato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nessuna gara in Serie A è capace di ribaltare gli scenari come fa il. Per questo ora la, seppur ancora terza in classifica, si interroga sugli errori commessi e mette tutti sul banco degli imputati. Invece la, partita e rilento e lontana dall’obiettivo dichiarato, progetta la rincorsa al quarto posto, spinta dall’entusiasmo dei tre gol ai rivali di sempre. È la magia della stracittadinana, che stravolge pronostici e indirizza intere stagioni.la squadra di Fonseca mette in discussioni tutti: a partire proprio dall’allenatore portoghese. La prestazione con laha evidenziato, ancora una volta, tutti i limiti dellaquando affronta una squadra di pari livello. Quest’anno non ha mai vinto contro una big: Fonseca è passato ...

