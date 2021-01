“Carmelo Lo Monte vota la fiducia” E scoppia moderata euforia nella maggioranza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sugli smartphone dei deputati del Movimento 5 Stelle, poco prima dell’ingresso in Aula del premier Giuseppe Conte, rimbalza un messaggio che riporta il numero magico “321”. Sta a significare che il governo, secondo gli ultimi calcoli, avrebbe alla Camera sei voti in più rispetto allaassoluta. Si è ben distanti dai 343 voti a favore con cui è nato l’esecutivo Conte II nel settembre 2019 ed è per questo che nessuno esulta. Anche di fronte al discorso del presidente del Consiglio l’applausometro non registra i picchi classici di queste occasioni. Quegli applausi interminabili non si ascoltano, così come dall’altra parte non si sentono neanche forti proteste arrivare dai banchi dell’opposizione. Non c’ènell’aria, complice sicuramente la tragica pandemia che sta vivendo l’Italia ma soprattutto...