Cagliari | Passetti | «Nessuna rivoluzione Duncan importante»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Mario, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Milan: le sue dichiarazioni Mario, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Milan.– «L’acquisto di, ma non parlerei di. Dobbiamo cercare di migliorare ciò che abbiamo sbagliato. Rappresentiamo una società storica, dobbiamo ricordarlo quando scendiamo in campo. I risultati sono importanti, abbiamo perso cinque gare di fila ma crediamo in questo progetto. Vediamo ogni allenamento che c’è tanta voglia e tanta passione, ci sono state difficoltà tra Covid e infortuni ma quando si avvia un progetto nuovo è normale ...