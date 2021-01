Barbano | Juve | la Ronaldodipendenza irrisolta è assai più penosa dei 12 punti in meno 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Chissà che avrà pensato, dal suo eremo toscano, Maurizio Sarri, vedendo laprima cincischiare inconcludente, poi subire impotente l’Inter, infine sprofondare nel baratro, liquefacendosi come una provinciale. Lui, licenziato con lo scudetto tra le mani, per non aver risolto in maniera esatta la difficile equazione tra risultati e gioco. Chissà che avrà pensato Andrea Agnelli, riflettendo sulla scelta di affidare la squadra più carica di aspettative d’Italia nelle mani di un tecnico esordiente, ancorché con un grande passato agonistico. Forse per assecondare l’insofferenza dello spogliatoio”. Sono le parole di Alessandrosul Corriere dello Sport a proposito della sconfitta dellantus a San Siro, ieri, per 2 reti a zero. Una sconfitta in cui risulta ancora più evidente, scrive, quanto pesi la questione della dipendenza ...