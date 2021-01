Amazon e i due nuovi centri in Italia: numero di assunzioni previste (Di lunedì 18 gennaio 2021) Amazon aprirà entro il 2021 due nuovi centri, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento in provincia di Modena, a Spilamberto. Con queste altre sedi il colosso tecnologico creerà 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato. In questi tre anni, riferiscono i media, ha creato 8.500 posti in Italia. L’investimento previsto per questi due nuove siti si aggira intorno ai 230 milioni di euro, finora nel nostro paese sono stati investiti 5,8 miliardi negli ultimi dieci anni. Dichiarazioni da Amazon A rilasciare dichiarazioni sulle due nuovi sedi del colosso, c’è Stefano Perego, VP Eu Operation. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra rete logistica con due nuovi centri in Piemonte ed Emilia Romagna. Negli ultimi dieci anni ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)aprirà entro il 2021 due, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento in provincia di Modena, a Spilamberto. Con queste altre sedi il colosso tecnologico creerà 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato. In questi tre anni, riferiscono i media, ha creato 8.500 posti in. L’investimento previsto per questi due nuove siti si aggira intorno ai 230 milioni di euro, finora nel nostro paese sono stati investiti 5,8 miliardi negli ultimi dieci anni. Dichiarazioni daA rilasciare dichiarazioni sulle duesedi del colosso, c’è Stefano Perego, VP Eu Operation. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra rete logistica con duein Piemonte ed Emilia Romagna. Negli ultimi dieci anni ...

