Addio a Fabio Piattella, anima del movimento scout: fondò il Gruppo Agesci Jesi 4. La sua prima tessera nel 1948 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Jesi - Si è spento ieri, nel giorno in cui avrebbe compiuto 88 anni, Fabio Piattella, tra i fondatori nel lontano 1976 del Gruppo Agesci Jesi 4, gli scout di San Giuseppe, assieme ai parroci don ...

I ducali hanno chiuso per l'arrivo di Andrea Conti dal Milan: il terzino, che era stato accostato anche alla Fiorentina, si trasferisce alla corte di Roberto D'Aversa, da poco subentrato a Fabio ...

Addio a Fabio Piattella, anima del movimento scout: fondò il Gruppo Agesci Jesi 4. La sua prima tessera nel 1948

JESI - Si è spento ieri, nel giorno in cui avrebbe compiuto 88 anni, Fabio Piattella, tra i fondatori nel lontano 1976 del Gruppo Agesci Jesi 4, gli scout di San Giuseppe, assieme ai ...

JESI - Si è spento ieri, nel giorno in cui avrebbe compiuto 88 anni, Fabio Piattella, tra i fondatori nel lontano 1976 del Gruppo Agesci Jesi 4, gli scout di San Giuseppe, assieme ai ...