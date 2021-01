Zingaretti | Con chi distrugge ed è presuntuoso impossibile collaborare

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) La crisi “ha indebolito la credibilità dell’Italia, ha allontanato politica dai cittadini.Il Pd è impegnato a fare di tutto per difendere gli interessi dell’Italia che in questa situazione sono più vulnerabili”. Lo ha detto il segretario Nicolaparlando alla direzione nazionale del Partito Democratico. “Spetta a Parlamento sancire fiducia” “Questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia”. “Appello a democratici, liberali, europeisti” “Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del ...