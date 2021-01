VIDEO Prada Cup: Luna Rossa cede a Ineos e vince grazie alla scuffia di American Magic. Rivivi le regate (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stata una nottata di Prada Cup ricchissima di emozioni. Luna Rossa ondivaga come il mare di Auckland ha regatato meglio nel match perso contro Ineos mentre ha vinto con una prestazione abbastanza deludente contro American Magic. L’equipaggio italiano nella prima regata era partito alla grande aveva costruito un vantaggio importante ma a causa di un’improvviso calo del vento è stato costretto al restart. alla ripartenza il match è stato molto equilibrato con Luna Rossa che è passata in testa alle prime due boe ma al traguardo si è dovuta arrendere a Ineos UK che ha vinto con 18” di vantaggio. Paradossalmente nella seconda regata di giornata contro American Magic, che ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stata una nottata diCup ricchissima di emozioni.ondivaga come il mare di Auckland ha regatato meglio nel match perso contromentre ha vinto con una prestazione abbastanza deludente contro. L’equipaggio italiano nella prima regata era partitogrande aveva costruito un vantaggio importante ma a causa di un’improvviso calo del vento è stato costretto al restart.ripartenza il match è stato molto equilibrato conche è passata in testa alle prime due boe ma al traguardo si è dovuta arrendere aUK che ha vinto con 18” di vantaggio. Paradossalmente nella seconda regata di giornata contro, che ...

