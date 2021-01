Traffico Roma del 17-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale raccomandiamo Tuttavia la massima prudenza nella guida in causa delle basse temperature è possibile incontrare tratti di strada ghiacciati in particolare segnalato nevischio sulla diramazione dinord tra Fianono e Ponzanono sull’autostrada del Sole tra Ferentino e la bivio per laL’Aquila e sull’Aurelia bis fra Taccone di mezzo e Vetralla anche oggi fino alle 20:30 blocco delall’interno della fascia verde per ciclomotori e motoveicoli fino a €2 1 autoveicoli a benzina e diesel fino ad Euro 2 in piazza San Pietro a 12:00 consueto appuntamento con l’Angelus la conseguente benedizione Apostolica di Papa Francesco ai ...