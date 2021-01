Stasera Tutto è Possibile ’salta un turno’ e torna martedì 26 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano De Martino - Stasera Tutto è Possibile tornato la scorsa settimana con il record di ascolti in sei edizioni per una prima puntata (più di 2 milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 12.1%), Stasera Tutto è Possibile è costretto a fermarsi e tornare in onda direttamente martedì 26 gennaio. Per lo show di Rai 2, condotto per la seconda stagione consecutiva da Stefano De Martino, si tratta di una doppia variazione. Complice la Coppa Italia, con l’ottavo di finale Roma-Spezia che Rai 2 garantirà in diretta martedì alle 21.15, Stasera Tutto è Possibile sarebbe dovuto tornare in onda eccezionalmente domani sera (di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano De Martino -to la scorsa settimana con il record di ascolti in sei edizioni per una prima puntata (più di 2 milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 12.1%),è costretto a fermarsi ere in onda direttamente26. Per lo show di Rai 2, condotto per la seconda stagione consecutiva da Stefano De Martino, si tratta di una doppia variazione. Complice la Coppa Italia, con l’ottavo di finale Roma-Spezia che Rai 2 garantirà in direttaalle 21.15,sarebbe dovutore in onda eccezionalmente domani sera (di ...

