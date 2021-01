“Sovranità monetaria” per le comunità locali

Leggi su ilparagone

(Di domenica 17 gennaio 2021) di Emanuele Oggioni Se la moneta è un mezzo di scambio, una unità di misura, come fa ad essere scarsa? Possono essere scarsi i beni e servizi, la capacità produttiva, il numero di persone disposte a lavorare e attuare le proprie idee imprenditoriali. Non può essere scarso il loro metro di misura, come già spiegato qui (https://www.ilparagone.it/interventi/la-liquidita-ce-ma-non-si-vede/). Tanto che già oltre 50 anni fa il poeta Ezra Pound scrisse “Dire che uno Stato non può perseguire i suoi scopi per mancanza di denaro è come dire che un ingegnere non può costruire strade per mancanza di chilometri.” Bisogna cambiare paradigma: da moneta a debito e riserva di valore (che sia accumula) a moneta come mezzo di scambio, ossia mera unità di misura del valore dei beni e servizi scambiati dalla. Tale moneta non è perciò accumulabile (i soldi non possono fare ...