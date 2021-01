Sci, Marta Bassino concede il bis a Kranjska Gora: secondo successo in 24 ore (Di domenica 17 gennaio 2021) La doppietta colorata di bianco porta la firma di Marta Bassino . La sciatrice azzurra concede il bis sulla pista di Kranjska Gora e vince anche il secondo gigante. La ventiquattrenne piemontese (... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 gennaio 2021) La doppietta colorata di bianco porta la firma di. La sciatrice azzurrail bis sulla pista die vince anche ilgigante. La ventiquattrenne piemontese (...

RaiNews : Una strepitosa Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora - Tg3web : Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagional… - SkySport : Cdm Sci, Gigante Kranjska Gora: vince ancora Marta Bassino. Sul podio Gisin e Hrovat #SkySport #Sci #Bassino - azzurro_di_sci : RT @DarioPuppo: “Uno, due, tre e la quarta vien da se”(cit.) Marta Bassino è da “invasione di pista”! (cit.) Gigantesca @BassinoMarta https… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Marta Rossetti, che amarezza: salta il crociato in allenamento, addio Mondiali per la gardesana #FISAlpine #AlpineSkiing #1… -