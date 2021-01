Roma: Calenda irrompe in Tv, 'Mastella indegno sensale a caccia di voti per altri' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Io Mastella non lo conoscevo, ho riportato il fatto che mi ha chiamato per dire che se avessi fatto votare la fiducia a Conte il Pd mi avrebbe appoggiato come sindaco di Roma. Si tratta di un sensale, cercava voti a nome di altri, una pratica indegna". A sopresa, Carlo Calenda ha fatto 'irruzione' con una telefonata a Mezz'ora in più per replicare a Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, ospite della trasmissione, quando ha capito che Calenda stava per intervenire ha salutato: "Non ho nessuna voglia di confrontarmi con Calenda, buon pomeriggio!". Il leader di Azione ha quindi spiegato: "E' giusto che gli italiani, il Pd e il governo, sapessero che figuro del genere si aggira dicendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021), 17 gen (Adnkronos) - "Ionon lo conoscevo, ho riportato il fatto che mi ha chiamato per dire che se avessi fatto votare la fiducia a Conte il Pd mi avrebbe appoggiato come sindaco di. Si tratta di un, cercavaa nome di, una pratica indegna". A sopresa, Carloha fatto 'irruzione' con una telefonata a Mezz'ora in più per replicare a Clemente. Il sindaco di Benevento, ospite della trasmissione, quando ha capito chestava per intervenire ha salutato: "Non ho nessuna voglia di confrontarmi con, buon pomeriggio!". Il leader di Azione ha quindi spiegato: "E' giusto che gli italiani, il Pd e il governo, sapessero che figuro del genere si aggira dicendo ...

Adnkronos : #Calenda: '#Mastella mi ha chiesto appoggio #Conte in cambio ok Pd su Roma' - VittorioSgarbi : #roma2021 #amminsitrative Caro @CarloCalenda potresti essere un ottimo mio Vice Sindaco a Roma. E @CMastella un ott… - MediasetTgcom24 : Governo, Calenda: 'Mastella mi ha offerto l'appoggio del Pd a Roma se sostengo Conte' | La replica: 'Squallido'… - giovanni_barba : RT @Mezzorainpiu: 'Ho solo chiesto a Calenda se avrebbe votato per Renzi e lui mi ha detto che è contro Renzi e contro il PD. Su sindaco di… - mafumi50 : @La_manina__ Eh il PD piuttosto che candidare Calenda a Roma rielegge Renzi segretario ma questo da sempre -