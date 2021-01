Renzi | “Nessun veto su Conte ma non votiamo la fiducia”

(Di domenica 17 gennaio 2021) Crisi di Governo, torna a parlare: “L’obiettivo non è cacciare, ma nonla. Non saremo complici di uno sperpero di risorse” “Il tentativo di buttare la crisi su di me, sui miei rapporti col PD e col presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Abbiamo detto di cambiare delle cose sul governo, non… L'articolo Corriere Nazionale.

Adnkronos : #Renzi: 'Ancora con #Conte? Da noi nessun veto' - MediasetTgcom24 : ++++ Nessun passo indietro, Italia Viva convoca per domani una conferenza stampa. Parlerà Renzi ++++… - DelMoroMassimo1 : RT @MPoltero: Ieri sera chi ha visto Articolo V su RAI 3, avrà notato con dispiacere un Renzi stanco e provato, occhi tristi, nessun sorris… - LetiziaGargiulo : RT @MPoltero: Ieri sera chi ha visto Articolo V su RAI 3, avrà notato con dispiacere un Renzi stanco e provato, occhi tristi, nessun sorris… - romi_andrio : RT @francofontana43: Conte teme tranelli, ma non si arrende: nessun accordo con Renzi “O questo governo o le urne anticipate” da @monicague… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Nessun

Il Messaggero

Clemente Mastella contro Carlo Calenda: "Burinotto". Video lite Mezz'ora in più: il leader di Azione chiama in diretta tv, il sindaco di Benevento se ne va.ROMA – “Il tentativo di buttare la crisi su di me, sui miei rapporti col PD e col presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Abbiamo detto di cambiare delle cose sul governo, non su Conte o ...