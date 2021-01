Netflix, Dawson’s Creek: cast e trama (Di domenica 17 gennaio 2021) Netflix ha annunciato l’arrivo di una delle serie cult degli anni ’90 sulla piattaforma: Dawson’s Creek. La pubblicità tramite i canali social di Netflix per il ri-lancio della serie è fortissimo, nell’attesa di poter fare questo re-watch vediamo come sono oggi i protagonisti della serie. Neflix non è famoso solo per le produzioni originali, ma anche per rilanciare spesso delle serie già famose, ma che la gente non si stanca Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 gennaio 2021)ha annunciato l’arrivo di una delle serie cult degli anni ’90 sulla piattaforma:. La pubblicità tramite i canali social diper il ri-lancio della serie è fortissimo, nell’attesa di poter fare questo re-watch vediamo come sono oggi i protagonisti della serie. Neflix non è famoso solo per le produzioni originali, ma anche per rilanciare spesso delle serie già famose, ma che la gente non si stanca Articolo completo: dal blog SoloDonna

waitaminuteman : Qualcuno sta facendo la maratona di Dawson's Creek su Netflix? ?? comunque qui Team Dawson! - NikkCastelli : Su Netflix è arrivato Dawson's Creek ed io sono tornato al 2002. Come attività sessuale. - jessss_91 : RT @sparklessaetre: Dato che Dawson’s Creek sta su Netflix vi ricordo di - odiare Dawson - amare Jen - amare la bromance Jack / Jen più… - LaCapaRouja : Grazie, come sempre, per la delicatezza e per l'appropriatezza di voi che, nei giorni in cui viene aggiunta al cata… - Liv_ing_ : Dawson’s Creek su Prime: Dawson’s Creek su Netflix: Finalmente una buona notizia per i fans della serie! Dove son… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Dawson’s Serie Tv Notizie 29 maggio | Casting attori | Trailer | Nuovi progetti Altrospettacolo