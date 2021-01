NBA | esordio da urlo di James Harden

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) La notte NBA appena trascorsa ha visto la vittoria dei Brooklyn Nets, che hanno piegato gli Orlando Magic con il punteggio di 122-115. E’ stato l’ufficiale con la sua nuova squadra per, dopo la trade che lo ha visto lasciare gli Houston Rockets dopo più di otto stagioni. Com’è andato l’dell’ex MVP? La prima in maglia Nets perVisibilmente sorridente per la nuova squadra in cui è approdato,insieme allo storico amico e compagno di squadra Kevin Durant hanno dimostrato di essere una coppia devastante.infatti ha chiuso la sua partita con 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Numeri mai visti per un giocatore all’in maglia Nets, e soprattutto è ...