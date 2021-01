Navalny, arrestati i suoi collaboratori mentre lo attendevano all’aeroporto di Mosca. Le immagini (Di domenica 17 gennaio 2021) Nell’aeroporto di Mosca è radunata una folla di sostenitori di Alexei Navalny, in arrivo dalla Germania. La polizia ha già accompagnato fuori dall’edificio i più stretti collaboratori di Navalny: l’assistente Ilya Pakhomov, la direttrice del quartier generale Anastasia Kadetova e l’avvocato della FBK Alexey Molokoedov e il corrispondente della Novaya Gazeta Vlad Dokshin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Nell’aeroporto diè radunata una folla di sostenitori di Alexei, in arrivo dalla Germania. La polizia ha già accompagnato fuori dall’edificio i più strettidi: l’assistente Ilya Pakhomov, la direttrice del quartier generale Anastasia Kadetova e l’avvocato della FBK Alexey Molokoedov e il corrispondente della Novaya Gazeta Vlad Dokshin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Arrestati i colleghi di Navalny in aeroporto. L'oppositore di Putin sta tornando a Mosca - twittingIsEvil : #Breaking. #Putin fa dirottare l'aereo di #Navalny, mentre i supporters che lo attendevano vengono arrestati. Ad al… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Arrestati i colleghi di Navalny in aeroporto. L'oppositore di Putin sta tornando a Mosca - euronewsit : Navalny torna in Russia, diversi suoi sostenitori arrestati all'aeroporto di Mosca (media) - pietrovbarbieri : RT @HuffPostItalia: Arrestati i colleghi di Navalny in aeroporto. L'oppositore di Putin sta tornando a Mosca -