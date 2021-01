Melanoma avanzato | immunoterapia dimezza le recidive

Ultime Notizie dalla rete : Melanoma avanzato

PharmaStar

Quando la donna si è recata dall'estetista per far coprire una macchia nera sull'unghia con dello smalto, la scoperta è stata sconcertante ...Se scoperto in fase iniziale il più aggressivo tumore della pelle può guarire con la sola chirurgia. Ma ci sono pericolosi ritardi a causa del Covid. Per l'esame del linfonodo sentinella, invece, aspe ...