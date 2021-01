Mauro Bellugi, ex calciatore che ha perso le gambe per il Covid a Live: “Ho visto la gente morire” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex calciatore Mauro Bellugi, in collegamento a Live-Non è la d’Urso, per raccontare il suo dramma aggravato dopo aver contratto il Covid Nella puntata di domenica 17 gennaio di Live-Non è la d’Urso, si è trattata del dramma di Mauro Bellugi, l’ex calciatore che ha perso entrambe gambe dopo essere risultato positivo al Covid. A raccontare la tragica vicenda, è stata la moglie Lory in studio con la figlia Giada. “Qualche giorno prima, ha iniziato ad avere male alle gambe. Non era la prima volta, però, lui ha sempre avuto problemi alle gambe“, ha esordito così la moglie dell’ex calciatore. “Io non davo molto peso a questa cosa. ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex, in collegamento a-Non è la d’Urso, per raccontare il suo dramma aggravato dopo aver contratto ilNella puntata di domenica 17 gennaio di-Non è la d’Urso, si è trattata del dramma di, l’exche haentrambedopo essere risultato positivo al. A raccontare la tragica vicenda, è stata la moglie Lory in studio con la figlia Giada. “Qualche giorno prima, ha iniziato ad avere male alle. Non era la prima volta, però, lui ha sempre avuto problemi alle“, ha esordito così la moglie dell’ex. “Io non davo molto peso a questa cosa. ...

