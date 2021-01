Luna Rossa, Francesco Bruni: “Abbiamo avuto problemi, non sapevamo dove ci trovavamo. Navigato a vista” (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella notte italiana è proseguita l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che hanno continuato nel round robin che ha visto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Luna Rossa ha battuto American Magic ed a fine regata ha parlato il timoniere del consorzio italiano, Francesco Bruni. “Abbiamo avuto una giornata particolare, non ne capitano molte così. Nella prima regata, poi annullata, contro Ineos avevamo un bel vantaggio, poi alla fine della poppa c’è stato questo salto a sinistra di 100° con un buco d’aria. Noi siamo rimasti fermi e loro ci hanno atto il giro intorno, poi la regata è stata annullata perché era un salto troppo grosso“. “Peccato, se avesse tenuto il vento vecchio avremmo potuto vincerla. Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella notte italiana è proseguita l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che hanno continuato nel round robin che ha visto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup.ha battuto American Magic ed a fine regata ha parlato il timoniere del consorzio italiano,. “una giornata particolare, non ne capitano molte così. Nella prima regata, poi annullata, contro Ineos avevamo un bel vantaggio, poi alla fine della poppa c’è stato questo salto a sinistra di 100° con un buco d’aria. Noi siamo rimasti fermi e loro ci hanno atto il giro intorno, poi la regata è stata annullata perché era un salto troppo grosso“. “Peccato, se avesse tenuto il vento vecchio avremmo potuto vincerla. Nella ...

