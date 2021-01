LIVE Prada Cup in DIRETTA: American Magic si ribalta! Scuffia pazzesca! Una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA sconfitta DI Luna Rossa CON INEOS PER 18? 5.52 Luna Rossa vince!!! Regata oggettivamente complicata per l’equipaggio italiano che approfitta dello spettacolare incidente occorso agli Americani!!!! 5.50 Decollo incredibile della barca Americana. A questo punto Luna Rossa si invola verso la vittoria. 5.49 Incredibile!!!!! American Magic si alza in volo e ricade su un fianco!!!!!!! 5.47 E’ chiaro che American Magic con condizioni di vento più intenso si trova a suo agio!!!! 5.45 Alla penultima boa il gap di Luna Rossa sale a ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADICON INEOS PER 18? 5.52vince!!! Regata oggettivamente complicata per l’equipaggio italiano che approfitta dello spettacolare incidente occorso aglii!!!! 5.50 Decollo incredibile della barcaa. A questo puntosi invola verso la. 5.49 Incredibile!!!!!si alza in volo e ricade su un fianco!!!!!!! 5.47 E’ chiaro checon condizioni di vento più intenso si trova a suo agio!!!! 5.45 Alla penultima boa il gap disale a ...

