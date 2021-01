"Io Apro", i disobbedienti sono già oltre quota 8mila (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristina Bassi Iniziative in molte città. Dopo i verbali delle forze dell'ordine, si teme una pioggia di multe Ci sono stati i controlli delle forze dell'ordine e sono scattate le multe. Queste ultime non sono state numerose: tre in Valle d'Aosta, due a Bergamo, quattro a Bologna, per fare alcuni esempi. Ma nei prossimi giorni le sanzioni potrebbero crescere, dopo le valutazioni delle informazioni raccolte e dei molti video finiti in Rete. La protesta «Io Apro», messa in campo venerdì dai ristoratori esasperati dai divieti, ha diviso la categoria però ha raccolto parecchie adesioni. oltre 8mila i ristoranti disobbedienti, secondo Tni-Tutela nazionale imprese, associazione promotrice in particolare del flash mob che ha visto gli imprenditori del mondo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristina Bassi Iniziative in molte città. Dopo i verbali delle forze dell'ordine, si teme una pioggia di multe Cistati i controlli delle forze dell'ordine escattate le multe. Queste ultime nonstate numerose: tre in Valle d'Aosta, due a Bergamo, quattro a Bologna, per fare alcuni esempi. Ma nei prossimi giorni le sanzioni potrebbero crescere, dopo le valutazioni delle informazioni raccolte e dei molti video finiti in Rete. La protesta «Io», messa in campo venerdì dai ristoratori esasperati dai divieti, ha diviso la categoria però ha raccolto parecchie adesioni.i ristoranti, secondo Tni-Tutela nazionale imprese, associazione promotrice in particolare del flash mob che ha visto gli imprenditori del mondo ...

anitaelaura : RT @ilgiornale: Ieri sera decine di ristoranti della Capitale hanno aderito a 'io apro', l'iniziativa organizzata per protestare contro le… - News24_it : RT @ilgiornale: Ieri sera decine di ristoranti della Capitale hanno aderito a 'io apro', l'iniziativa organizzata per protestare contro le… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Ieri sera decine di ristoranti della Capitale hanno aderito a 'io apro', l'iniziativa organizzata per protestare contro le… - PereLligonya : RT @ilgiornale: Ieri sera decine di ristoranti della Capitale hanno aderito a 'io apro', l'iniziativa organizzata per protestare contro le… - hele_fr : RT @ilgiornale: Ieri sera decine di ristoranti della Capitale hanno aderito a 'io apro', l'iniziativa organizzata per protestare contro le… -

Ultime Notizie dalla rete : Apro disobbedienti "Io Apro", i disobbedienti sono già oltre quota 8mila ilGiornale.it "Io Apro", i disobbedienti sono già oltre quota 8mila

Ci sono stati i controlli delle forze dell'ordine e sono scattate le multe. Queste ultime non sono state numerose: tre in Valle d'Aosta, due a Bergamo, quattro a Bologna, per fare alcuni esempi. Ma ne ...

Ristoranti aperti per protesta, Medici: "Multato due volte nella stessa serata"

Le attività ’disobbedienti’ rischiano infine una denuncia penale ... Io, a mia volta, non mi sono spaventato e ho tenuto aperto, nonostante al secondo blitz mi abbiano chiesto di chiudere ...

Ci sono stati i controlli delle forze dell'ordine e sono scattate le multe. Queste ultime non sono state numerose: tre in Valle d'Aosta, due a Bergamo, quattro a Bologna, per fare alcuni esempi. Ma ne ...Le attività ’disobbedienti’ rischiano infine una denuncia penale ... Io, a mia volta, non mi sono spaventato e ho tenuto aperto, nonostante al secondo blitz mi abbiano chiesto di chiudere ...