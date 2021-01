Inter-Juventus, Conte: “Serviva partita perfetta. Messo in campo quello che avevamo preparato” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Juventus, match della 18esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 2 a 0 contro la Juventus, e valevole per diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Qual è la cosa migliore che ti porti via da questa serata? “Per vincere contro una squadra contro la Juve, che in Italia è un parametro importante, devi sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto un’ottima partita e la più grande soddisfazione è che abbiamo visto che alcune cose che potevano fare male alla Juve poi si sono rivelate azzeccate. Bravi i ragazzi a mettere in campo quello che ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonionel postdi, match della 18esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 0 contro la, e valevole per diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Qual è la cosa migliore che ti porti via da questa serata? “Per vincere contro una squadra contro la Juve, che in Italia è un parametro importante, devi sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto un’ottimae la più grande soddisfazione è che abbiamo visto che alcune cose che potevano fare male alla Juve poi si sono rivelate azzeccate. Bravi i ragazzi a mettere inche ...

